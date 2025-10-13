الانتهاء من تجهيز مرتبات سبتمبر في «الحسابات العسكرية»

أعلنت الإدارة العامة للحسابات العسكرية عن الانتهاء من تجهيز مرتبات شهر سبتمبر “9” لعام 2025م، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير كافة مستحقات العسكريين في الوقت المحدد.

وأكدت الإدارة أنه تم إتمام جميع الإجراءات اللازمة لطباعة المرتبات وتجهيزها، استعداداً لصرفها للمستفيدين في الأيام القليلة القادمة.

هذا وتتولى الإدارة العامة للحسابات العسكرية مسؤولية تنفيذ عملية تجهيز وصرف المرتبات الشهرية لكافة منتسبي القوات المسلحة، بما في ذلك العسكريين في الجيش، الشرطة، والأجهزة الأمنية. هذا الإجراء يعد جزءاً من النظام الإداري والمالي المتبع في المؤسسات العسكرية لتوفير الاستقرار المالي للمنتسبين إليها.

وتأتي عملية طباعة المرتبات ضمن خطط الحكومة لتسهيل الإجراءات وضمان صرف المستحقات في مواعيدها المحددة، وهو جزء من التزام الحكومة تجاه العسكريين الذين يساهمون في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة الإدارية وتعزيز التنظيم المالي في القطاعات العسكرية.