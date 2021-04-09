الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية لإجراء استحقاق 24 ديسمبر

أعلنت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، عن انتهائها من صياغة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأفادت اللجنة في بيان اليوم الجمعة، بأنها ستقدم القاعدة الدستوریة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعاتها بتونس خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، مرفقة مع تقریرھا النھائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيها.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء الماضي، عن تسيير اجتماع مباشر للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، وذلك في الفترة من 7-9 أبريل الجاري.

وأفادت البعثة في بيان، بأن الاجتماعات تأتي لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تُمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وورحب يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، بأعضاء اللجنة القانونية، وأكد أهمية الجهود المبذولة لتحقيق أهداف خارطة الطريق التي اعتمدت في تونس في منتصف نوفمبر من العام الماضي.

هذا وأعلنت البعثة عن التزامها الكامل بدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقا لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، ولطلب الشعب الليبي الساحق.

وأضافت البعثة: “وقد آن الأوان لأن تنشئ المؤسسات الدستورية المعنية إطارا دستوريا وانتخابيا في أقرب وقت ممكن للتمكين من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.. وتشكل مداولات اللجنة القانونية عنصرا حاسما في دفع الأعمال التحضيرية للانتخابات إلى الأمام”.