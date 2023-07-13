«الانحدار نحو مواجهة مسلحة»..«المشري» يفتح باب الاتهامات على «الدبيبة»

حمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مسؤولية سلامة أعضاء مجلس الدولة أو أي اعتداء لفظي أو جسدي يطالهم.

المشري وخلال كلمة له ذكر أنّ أي تهور من رئيس الحكومة، تجاه أعضاء المجلس أو رئاسته، ستعنى الانحدار بشكل قوي وعاجل نحو مواجهة مسلحة، يتحمل وحده مسؤوليتها

ونفى المشري خبر منعه من التنقل، مشيرا إلى أنّه سيبلغ المجلس الرئاسي ولجنة 5+5 والجهات الدولية بالتصرفات التي اتخذت ضد مجلس الدولة مؤخرا.

وتابع المشري أنّ المجلس الحقيقية والجادة في الذهاب نحو الانتخابات قُوبلت بالرفض القاطع والقوي من حكومة الدبيبة والقوى المسيطرة بحكم الأمر الواقع.

وأضاف المشري أنّ حكومة الدبيبة والقوى المسيطرة لا تريد إجراء الانتخابات وتحمل المسؤولية لمجلس الدولة، قائلا: «هدفنا إجراء الانتخابات وإخراج الوطن من هذه الورطة».

وتابع المشري أنّ وزارات حكومة الدبيبة تأخذ في ملايين الدولارات وتمنع علينا الميزانية ويريدون تحميل مجلس الدولة المسؤولية، وأنّهم ضيقو على المجلس بمنع عقد الجلسات وتهديد الأعضاء وتشويهه إعلاميا.

وقال المشري إنّ الحكومة والقوى المسيطرة بسلطة «أمر الواقع» طلبت من الأجهزة الأمنية التابعة لها بعرقلة مجلس الدولة، بعد التصويت «المبدئي»، على خارطة الطريق

وقال المشري إنّ الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية يضيقون على مجلس الدولة لرغبته في إيجاد حكومة موحدة، وتوحيد المناصب السيادية حسب رغبته.

وتابع المشري أنّ النائب العام أكد له عدم وجود شبهات فساد أو قضية مرفوعة ضد وزير المالية السابق «فرج بومطاري»، الموقوف حاليا لدى جهاز الأمن الداخلي، والذي جرى القبض عليه على خلفية رغبته في الترشح لمنصب محافظ المصرف المركزي.