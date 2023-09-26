الانسداد السياسي.. محور لقاء المبعوث الأممي بأعضاء لجنة 5+5

عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بمقر البعثة في طرابلس، اجتماعًا وصفه بـ”البناء” مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.

وقال باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه استمع إلى بواعث قلق أعضاء بشأن استمرار الانسداد السياسي وتداعياته المحتملة على المسار الأمني، وخاصة في أعقاب مأساة درنة.

وأثنى المبعوث الأممي على مواصلة انخراط أعضاء اللجنة بوازع من الوطنية، وشجعهم على مواصلة العمل عن كثب مع زملائهم من الشرق من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والمساهمة في خلق بيئة مواتية لإعادة الإعمار والسلام والاستقرار في ليبيا.