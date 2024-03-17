الانسداد السياسي والمصالحة.. أهم محاور لقاء «اللافي» بالمبعوث الأممي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، في طرابلس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن اللقاء يأتي لبحث تطورات الأزمة السياسية في ليبيا.

وبحث اللقاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما تم إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية.

وأكد اللافي خلال اللقاء، على دعم المجلس الرئاسي، لمبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نحو دفع المسار السياسي للتقدم ، وصولاً لتحقيق الاستقرار، والاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الليبيون.

من جهته جدد المبعوث الأممي خلال اللقاء، التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة، لجهود النائب والمجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية