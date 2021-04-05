الانهيارات الأرضية تحصد المزيد من الأرواح في إندونيسيا

مسؤولون بوكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أعلنو أنّ أكثر من 70 شخصاً لقوا حتفهم، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين، بعد أن ضربت فيضانات وانهيارات أرضيّة البلاد وتيمور الشرقيّة المجاورة.

وقال المتحدّث باسم الوكالة راديتيا دجاتي لمحطّة “مترو تي في”، إنّ “هناك 55 قتيلاً، لكنّ هذا الرقم سيتغيّر بالتأكيد، بينما لا يزال نحو 42 شخصاً في عداد المفقودين”. كما قُتل ما لا يقلّ عن 16 شخصاً في تيمور الشرقيّة، حسب ما قال مصدر رسمي.

وقال خوسيه رياس نائب رئيس الوزرا في تيمور الشرقية في بيان “الأمطار الغزيرة والفيضانات أغرقت المنازل وأودت بحياة عدة أشخاص”.

وأضاف أن الحادث أسفر أيضا عن تدمير طرق واقتلاع أشجار مما زاد من صعوبة الوصول لبعض المناطق واصفا الوضع بأنه الأسوأ في تيمور الشرقية خلال 40 عاما.

وانقطعت إمدادات الكهرباء وغمرت المياه القصر الرئاسي فيما شهدت العاصمة ديلي أمطارا غزيرة ورياحا عاتية منذ وقت متأخر مساء أمس السبت. وفقا للحرة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا إن عاصفة مدارية تقترب من مضيق سافو الواقع بين الطرف الجنوبي من إقليم نوسا تنجارا والسواحل الشمالية لتيمور الشرقية محذرة من أنها قد تجلب المزيد من الأمطار والرياح وتتسبب في ارتفاع الأمواج.