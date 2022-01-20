الاِنطلاق الفعلي لعملية توحيد المصرف المركزي

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، خلال لقاء جمعهما، الخميس، عن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، فإن ذلك يأتي تتويجاً للجهود التي بُذِلت لإنجاز هذه المهمة.

وتم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة “ديلويت” للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وستكون خارطة إعادة التوحيد ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يُحاكي أفضل الممارسات العالمية.

وأكد المحافظ ونائبه على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.