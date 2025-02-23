البابا فرنسيس: صلّوا من أجلي

دعا البابا فرنسيس، الذي يرقد حاليا في مستشفى روما، أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم الذين يبلغ عددهم 1.4 مليار شخص، إلى الصلاة من أجله حيث يواصل تعافيه.

وأعرب البابا، البالغ من العمر 88 عاما، في رسالة مكتوبة تم نشرها، “عن امتنانه العميق للدعم الكبير الذي تلقاه، موجها شكره الخاص، لأطبائه في مستشفى جيميلي في روما، حيث يتلقى العلاج منذ 10 أيام”.

وقال فرنسيس: “أشكر بصدق الأطباء والعاملين الصحيين في هذا المستشفى على ما يبدون من اهتمام بي”.

هذا “ودخل البابا فرنسيس الذي يعاني من مرض مزمن في الرئة مستشفى جيميلي بروما في 14 فبراير بعد أسبوع من نوبة التهاب الشعب الهوائية.