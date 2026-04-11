جولة إفريقية تستمر 11 يوماً.. بابا الفاتيكان يبدأ زيارة تاريخية إلى الجزائر

يستهل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، يوم الاثنين، زيارة تاريخية إلى الجزائر، في أول زيارة من نوعها لحبر أعظم إلى البلاد، ضمن جولة إفريقية تشمل عدة دول، وفق ما أفادت به مصادر كنسية ووكالات دولية.

وتحمل زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر رسالة محورية تركز على تعزيز الحوار بين الأديان، ولا سيما مع العالم الإسلامي، إلى جانب دعم قيم التعايش السلمي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

وتمتد الجولة الإفريقية لمدة 11 يومًا، وتشمل إلى جانب الجزائر كلاً من الكاميرون وأنغولا وغينيا الاستوائية، في إطار تحركات دبلوماسية وروحية تهدف إلى تعزيز حضور الفاتيكان في القارة الإفريقية.

وتكتسب زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى الجزائر بعدًا دينيًا وتاريخيًا خاصًا، إذ من المقرر أن يزور مدينة عنابة، مسقط رأس القديس أوغسطينوس، أحد أبرز رموز الفكر المسيحي، والذي لا يزال إرثه الفكري والروحي حاضرًا في توجهات الكنيسة الكاثوليكية.

كما تشمل الزيارة برنامجًا رسميًا يلتقي خلاله بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إضافة إلى زيارة الجامع الكبير في العاصمة الجزائرية، في خطوة تحمل دلالات رمزية مرتبطة بالحوار الديني والانفتاح بين الأديان.

وتأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام الفاتيكان بتعزيز جسور التواصل مع العالم الإسلامي، وترسيخ خطاب يقوم على الحوار والتفاهم المشترك، خصوصًا في ظل التحولات السياسية والدينية التي يشهدها العالم.