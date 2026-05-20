الباعور: إعادة «تنظيم البعثات» لرفع كفاءة الأداء الخارجي

عقدت اللجنة التحضيرية العليا لقمة الشراكة الأفريقية – التركية اجتماعها الثالث في طرابلس، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة القمة المرتقبة.

وناقش الاجتماع نتائج زيارة وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا خلال الفترة الماضية، والتي هدفت إلى تقييم مدى جاهزية الدولة الليبية لاستضافة هذا الحدث الدولي، والاطلاع على الترتيبات الفنية والتنظيمية القائمة.

وبحسب بيان الوزارة، اتفق المجتمعون على تكثيف أعمال اللجان الفرعية المعنية، ومراجعة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، بما يضمن جاهزية ليبيا لاستضافة القمة على أعلى مستوى.

وفي سياق متصل، التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، حيث جرى بحث عدد من ملفات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، ومتابعة مستجدات التحركات الدبلوماسية الليبية.

وخلال اللقاء، قدّم الباعور إحاطة حول أبرز القضايا الدولية ومشاركات ليبيا الخارجية، إضافة إلى الترتيبات الجارية لإعادة تنظيم البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك تقليص عدد السفارات بالخارج، ضمن توجه يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الدبلوماسي وترشيد الإنفاق.

وأكد الجانبان أهمية الالتزام بالأطر القانونية والتشريعية المنظمة للعمل الدبلوماسي، بما يعزز كفاءة السياسة الخارجية ويحفظ مصالح الدولة الليبية ويواكب تطورات المرحلة.