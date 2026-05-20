الباعور: الخارجية الجهة الأساسية برسم سياسات الدولة

عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع المندوبين الدائمين لدولة ليبيا لدى الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة في الوزارة.

وناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين البعثات الليبية في الخارج، مع التركيز على أهمية توحيد المواقف والرؤى داخل المحافل الدولية بما يخدم مصالح دولة ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الباعور أن الوزارة تضطلع بالدور الأساسي في رسم السياسات الرسمية للدولة ومتابعة عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، مشددا على أهمية استمرار التواصل ورفع التقارير الدورية وتعزيز التنسيق والتشاور بين البعثات لضمان تبني مواقف موحدة ومتسقة تجاه مختلف القضايا الدولية.

ودعا إلى إعداد خطة عمل مشتركة بين البعثات تشمل ملفات الأمن والسلم والقضايا العربية والإسلامية والتنموية والاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي والبيانات الرسمية، إضافة إلى التنسيق المسبق في المفاوضات وصياغة القرارات الدولية.

واستعرض المندوبون الدائمون خلال الاجتماع أوضاع وأداء بعثاتهم في المنظمات الدولية، في حين جدد الطاهر الباعور التأكيد على أن التنسيق المستمر بين البعثات يمثل دعامة أساسية لتعزيز الحضور الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي لدولة ليبيا، وترسيخ وحدة الموقف الوطني في مختلف المحافل والمنظمات الدولية.