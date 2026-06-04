الباعور: تعزيز التعاون مع «الاتحاد الأوروبي» يخدم الاستقرار والتنمية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا نيكولا أورلاندو، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للإدارة المتكاملة للحدود (اليوبام) فيدريك بترسون، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية أبوبكر إبراهيم الطويل، ورئيس قسم الاتحاد الأوروبي مصعب حمزة.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة ليبيا والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود التنمية والاستقرار، ويعزز الشراكة بين الطرفين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات صلة.

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات الفنية، وفي مقدمتها ملف رفع القيود المفروضة على الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الطيران المدني، إضافة إلى برامج رفع الكفاءة وبناء القدرات للمؤسسات الليبية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة.

وجاء في سياق اللقاء الإشارة إلى استمرار التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين في إطار دعم الاستقرار وتطوير القطاعات الحيوية في ليبيا.