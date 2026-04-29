الباعور: تعزيز «الشفافية والمساءلة» أولوية المرحلة

ترأس وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صباح الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان الوزارة، ضم مديري الإدارات والمكاتب، وذلك في إطار متابعة سير العمل المؤسسي وتعزيز الانضباط الإداري والحوكمة داخل الوزارة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من أهداف استراتيجية للوزارة خلال الربع الأول من عام 2026، والتي شملت مرتكزات سياسية واقتصادية وثقافية، ضمن خطة العمل المعتمدة لرؤية الوزارة للعام الجاري.

وأكد المجتمعون أهمية مواصلة تنفيذ محاور الرؤية بشكل منهجي، باعتبارها إطاراً مرجعياً لتنظيم العمل الدبلوماسي، بما يسهم في تحديد أولويات التحرك الخارجي للدولة وتعزيز فاعلية الدبلوماسية الليبية على المستويين الإقليمي والدولي.

وناقش الحضور عدداً من الملفات الإدارية والتنظيمية، من بينها ملفات الإيفاد والتسويات الوظيفية وصرف المستحقات المالية، إضافة إلى بحث سبل معالجة المختنقات الإدارية وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحفيز الكوادر البشرية وتحقيق استقرار وظيفي داخل الوزارة.

واستعرض الطاهر الباعور آليات العمل المعتمدة وسبل تطوير أدوات المتابعة والتقييم، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات وتكريس مبدأي المساءلة والشفافية في تنفيذ المهام.

وفي ختام الاجتماع، شدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بتنفيذ مخرجات الاجتماع وفق جداول زمنية محددة، مع اعتماد رؤية 2026 كخارطة طريق للمرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة ليبيا إقليمياً ودولياً ويصون مصالحها العليا.