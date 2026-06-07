الباعور: تعزيز العلاقات مع موريتانيا أولوية دبلوماسية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج في الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، خلال زيارة رسمية يجريها إلى دولة ليبيا.

وجرى اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبحث سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وتناول الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين داخل المحافل الإقليمية والدولية، بما يعزز المواقف المشتركة ويدعم المصالح المتبادلة.

كما ناقش الطرفان آفاق توسيع مجالات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الليبي والموريتاني، مع التأكيد على أهمية تطوير الشراكات في الملفات ذات الأولوية.

وتطرق اللقاء إلى التنسيق لعقد اللجنة العليا المشتركة الليبية–الموريتانية، إضافة إلى مراجعة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يواكب التطورات الراهنة ويعزز التنفيذ العملي لها.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز العلاقات الليبية الموريتانية والارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون، بما يسهم في دعم مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار والتكامل الإقليمي.

حضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية الليبية نجيب عاشور، إلى جانب وزير الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.