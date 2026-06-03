الباعور: توسيع التعاون مع الصين بمختلف المجالات

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، في ديوان الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة ليبيا ما شيوي ليانغ.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، إلى جانب دعم مواقفهما في المحافل الدولية.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز قنوات التواصل الدبلوماسي وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، بما يسهم في دعم مسارات الاستقرار والتنمية، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة بين البلدين.

وجدد الطرفان في ختام اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الليبية الصينية وما تشهده من تطور مستمر، معربين عن تطلعهما إلى مرحلة جديدة من التعاون المشترك تعزز المصالح المتبادلة وتدعم فرص التنسيق في مختلف القطاعات.