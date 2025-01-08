الباعور: لا يوجد أي سبب للتطبيع مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، عدم وجود أي روابط مع إسرائيل، مشددا على عدم وجود أي سبب للتطبيع معها.

وأضاف الباعور في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، أن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية ويجب ايقاف الحرب فوراً، مشيرا إلى أن ليبيا انضمت إلى قضية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية لكشف جرائم إسرائيل.

وتابع: “لا نعترف بوجود دولة إسرائيل والقضية الفلسطينية مركزية للعالم العربي”.

وطالب وزير الخارجية بالإنابة ⁠بضرورة الضغط بكل السبل من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الباعور عن رفضهم أي تواجد عسكري على الأراضي الليبية دون اتفاق مسبق مع حكومة الوحدة ووفق إطار تعاون ثنائي يخدم البلاد.

وأشار إلى الحكومة المعترف بها دوليا هي حكومة الوحدة، ولا يتم التعامل مع الحكومة المكلفة من قبل المجتمع الدولي وهي ليس لها الحق في عقد أي اتفاقيات دولية.

كما أكد الباعور أنه سيتم افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس الفترة القادمة، وقال :”لدينا قائم بأعمال وطاقم يمارسون أعمالهم بالسفارة الليبية في العاصمة دمشق”.

وحول الأوضاع في السودان، قال الباعور: “بذلنا جهود حثيثة لوقف القتال في السودان من خلال مبادرة سياسية.. و⁠جهودنا مستمرة من أجل وقف الحرب في السودان ونقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع”.