الباعور: ليبيا ترفض أي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها

شارك وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الأحد 29 مارس 2026، في اجتماع الدورة العادية رقم 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

حضر الاجتماع نجيب أبو القاسم الرياني، مدير إدارة الشؤون العربية، وعبد الرحمن علي الغزير، رئيس قسم جامعة الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال الدورة بندين رئيسيين، الأول يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت سيادة وسلامة عدد من الدول العربية، والثاني يتعلق بترشيح أمين عام جديد لجامعة الدول العربية.

وفي كلمته، أكد الطاهر الباعور موقف دولة ليبيا الثابت في التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان وجمهورية العراق والمملكة الأردنية، مشدداً على رفض أي انتهاكات تمس سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.

كما شدد على أهمية احترام سيادة جميع الدول واستقلالها، والالتزام التام بما تنص عليه المواثيق الدولية من مبادئ تحكم العلاقات بين الدول، أبرزها عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وجدد الطاهر الباعور دعم ليبيا لكافة الجهود الإقليمية الرامية إلى تسوية النزاعات بطرق سلمية، وفي مقدمتها المساعي القائمة على الحوار والتفاوض.

وناقش الاجتماع أيضاً ترشيح أمين عام جديد لجامعة الدول العربية لشغل المنصب اعتباراً من الأول من يوليو 2026، بعد انتهاء ولاية الأمين العام الحالي، أحمد أبو الغيط، في 30 يونيو المقبل.

وفي ختام الاجتماع صدر إعلان أكد رفض كافة أشكال الانتهاكات التي تمس سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وأهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، مع التأكيد على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.