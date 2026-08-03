الباعور: ليبيا حريصة على توسيع التعاون مع تركيا في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن اللقاء، الذي عُقد الإثنين بمقر الوزارة في طرابلس، تناول آفاق تطوير التعاون الليبي التركي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لدفع العملية السياسية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي، مؤكدين أهمية مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، بما يسهم في ترسيخ التنمية والاستقرار المستدام.

وخلال اللقاء، استعرض الباعور نتائج مشاركة ليبيا في أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي عُقدت في أديس أبابا يومي 28 و29 يوليو 2026، وما شهدته من توقيع اتفاقية استضافة ليبيا للقمة الإفريقية – التركية المقبلة.

وأكد الباعور أن استضافة ليبيا للقمة الإفريقية – التركية تعكس تنامي الثقة التي تحظى بها البلاد على المستويين الإفريقي والدولي، وتؤكد استعادة حضورها الفاعل في المحافل الإقليمية.

وأضاف أن استضافة القمة تمثل محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين القارة الإفريقية والجمهورية التركية، وتوسيع مجالات التعاون في الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والتنمية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز مكانة ليبيا بوصفها محورًا للتواصل والتعاون بين إفريقيا وشركائها.

وتأتي هذه المباحثات في إطار استمرار التنسيق بين ليبيا وتركيا بشأن الملفات الثنائية والإقليمية، في وقت تسعى فيه ليبيا إلى توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز دورها داخل القارة الإفريقية من خلال استضافة فعاليات وقمم إقليمية ودولية.