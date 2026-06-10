الباعور: ملتزمون بمواصلة الحوار مع اليونان في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء، مع نائبة وزير خارجية الجمهورية اليونانية ألكسندرا بابادوبولو، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا واليونان، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن اللقاء، الذي عُقد في طرابلس بحضور الوفد اليوناني المرافق، تناول آفاق توسيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والطاقة ومشاريع التنمية، إضافة إلى بحث فرص بناء شراكات أوسع في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان أعمال اللجنة الفنية الليبية – اليونانية المشتركة الخاصة بترسيم الحدود البحرية، حيث أكدا أهمية مواصلة الحوار البنّاء بروح إيجابية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يدعم مسار التفاهم بين البلدين ويعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول الملفات المرتبطة بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المشتركة لليبيا واليونان، ويسهم في تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والمتوسطي.