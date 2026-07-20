الباعور: نبحث تعزيز «العلاقات الراسخة» مع الجمهورية الإيطالية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، وذلك في مقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وجرى اللقاء بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية أبوبكر الطويل، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين من الجانبين الليبي والإيطالي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، في إطار متابعة مسار العلاقات بين ليبيا وإيطاليا وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن التطورات في منطقة البحر المتوسط، وسبل تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث مشاريع وخطط التنمية في القارة الأفريقية والملفات التي تحظى بأولوية لدى البلدين.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين المؤسسات المعنية في ليبيا وإيطاليا، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز التعاون في المجالات السياسية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.