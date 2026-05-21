الباعور: نثمّن جهود «دول الجوار» لدعم الاستقرار في ليبيا

صرّح وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، بأن دولة ليبيا تتابع باهتمام نتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد اليوم في جمهورية مصر العربية، بمشاركة كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأكد الطاهر الباعور أن دولة ليبيا تثمّن الدور الذي تضطلع به الدول الشقيقة في دعم أمن واستقرار ليبيا، وما تبذله من جهود لتعزيز الحوار بين الليبيين ودعم المسار السياسي، انطلاقاً من العلاقات التاريخية وروابط الجوار والمصالح المشتركة.

وشدّد على أن دولة ليبيا كانت قد عبّرت في مناسبات سابقة، وعبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، عن أهمية أن تتم أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بالشأن الليبي بمشاركة الدولة الليبية ممثلة في وزارة الخارجية والمؤسسات الرسمية المختصة، باعتبار أن ذلك يعزز فرص نجاح هذه الجهود ويضمن انسجامها مع السيادة الوطنية والإرادة الليبية.

وأضاف أن ليبيا لا تزال تتطلع إلى استمرار التنسيق والتشاور الإيجابي مع الدول الشقيقة، وتعوّل على حرصها الدائم على دعم كل ما من شأنه الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتعزيز المسار السياسي الوطني.

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام دولة ليبيا بمواصلة التعاون البنّاء مع دول الجوار والأمم المتحدة وكافة الشركاء الدوليين، بما يخدم أمن المنطقة ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها.