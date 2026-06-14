الباعور: نحرص على تطوير العلاقات مع سلطنة عُمان

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026، سفير سلطنة عُمان غير المقيم لدى دولة ليبيا، هلال بن عبد الله بن علي السناني، في لقاء رسمي جرى بمقر الوزارة في طرابلس.

ورحّب الباعور بالسفير العُماني، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، ومؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير العُماني عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، مشيدا بالتسهيلات التي قدمت له لاستكمال إجراءات اعتماده الرسمي، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين ليبيا وسلطنة عُمان، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يرسخ التعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الطرفان متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مع التأكيد على الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على الشروع في الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة العليا الليبية العُمانية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، إضافة إلى التحضير لتوقيع اتفاقية للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق الدبلوماسي المستمر بين طرابلس ومسقط.