الباعور: نعمل على الارتقاء بمستوى التعاون بين ليبيا وتوغو

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، وزير الخارجية والتعاون والإدماج الأفريقي والتوغوليين في الخارج بجمهورية توغو روبرت داسي، الذي يزور ليبيا على رأس وفدٍ رفيع المستوى، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس.

وبحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، بحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز علاقات الصداقة والشراكة بين ليبيا وتوغو.

وشهد اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والتطورات الراهنة، بما يدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تندرج في إطار حرص البلدين على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

وحضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الليبية عبدالناصر يونس.