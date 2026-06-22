الباعور: تعزيز التعاون بمختلف المجالات مع قطر والجزائر

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمّان، وزيرَ الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وبحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تناول اللقاء سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر، وبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ويدعم مسار العلاقات بين البلدين.

كما ناقش الجانبان الترتيبات المتعلقة بعقد اللجنة المشتركة الليبية القطرية، وأهمية تفعيل مخرجاتها والبناء عليها بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف الملفات، بما يدعم الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة.

كما التقى الباعور، اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 في العاصمة الأردنية عمّان، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية رقم (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما استعرض الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز المصالح المشتركة في المنطقة.

وناقش الجانبان أيضاً الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لترسيخ الأمن والاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، تمهيداً لتنظيم الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.