الباعور: نعمل على توسيع التعاون مع أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، مساء الإثنين الموافق 6 يوليو 2026، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وبحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تناول الاتصال آليات تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وأوكرانيا، والعمل على تطوير التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما اتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية والاقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات.

وأكد الطرفان أهمية مواصلة التشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تعزيز التنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة بين ليبيا وأوكرانيا.