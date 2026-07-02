تعزيز التعاون مع اليونيسيف.. الباعور: نعمل على توسيع الشراكة مع الأمم المتحدة

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدى ليبيا، صوفي كيمخدزه، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتوسيع الشراكة في عدد من المجالات التنموية ذات الأولوية.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في ليبيا، إلى جانب بحث مجالات بناء القدرات المؤسسية، وتطوير الإدارة العامة، بما يواكب أولويات الدولة الليبية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض الجانبان البرامج والمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وناقشا آليات تطوير التنسيق بين الطرفين، بما يعزز كفاءة تنفيذ المبادرات التنموية، ويرفع من فاعليتها واستدامة نتائجها.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون المشترك، بما يخدم أولويات التنمية في ليبيا، ويعزز الشراكة بين الحكومة الليبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور، والعمل على تطوير برامج التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية والاستقرار في ليبيا، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون البنّاء بين الحكومة الليبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما استقبل الباعور اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدى دولة ليبيا السيد محمد فياضي، بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية السيد سفيان بالخير، ووزير مفوض بالإدارة السيد محمد طرينة.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى جانب استعراض آفاق تطوير الشراكة في مجالات ذات أولوية، في مقدمتها حماية الطفل، ودعم قطاعي التعليم والصحة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وبناء القدرات الوطنية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

تناول اللقاء عرض البرامج والمشروعات التي تنفذها منظمة اليونيسف داخل ليبيا، مع استعراض مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات المشتركة، إضافة إلى مناقشة فرص توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يعزز فاعلية البرامج الإنسانية والتنموية ويضمن استمرارية أثرها.

كما ناقش الطرفان مسألة ترشيح الممثل الجديد لمنظمة اليونيسف لدى دولة ليبيا، حيث أحاط السيد محمد فياضي المكلّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإجراءات المتخذة في هذا الإطار، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة خلال المرحلة الانتقالية لضمان استمرارية تنفيذ برامج المنظمة دون انقطاع.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق، وتعزيز الشراكة بين الحكومة الليبية ومنظمة اليونيسف، وتطوير مجالات التعاون المستقبلية بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين أوضاع الأطفال والأسر في مختلف أنحاء دولة ليبيا.