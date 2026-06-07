الباعور: نعمل على توسيع الشراكة مع تركيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الأحد 7 يونيو 2026، بديوان الوزارة في طرابلس، مدير عام إدارة شؤون شمال وشرق أفريقيا بوزارة الخارجية التركية السفير علي أونانير، وسفير جمهورية تركيا لدى ليبيا السيد غوفين بيغيتش، رفقة الوفد المرافق لهما.

وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة الخارجية الليبية، من بينهم مدير إدارة الشؤون الأوروبية أبوبكر إبراهيم الطويل، ورئيس قسم وسط غرب آسيا بإدارة شؤون آسيا وأستراليا عامر خليفة أبريدان.

وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بما يعزز المصالح المتبادلة.

كما ناقش الجانبان مستجدات العملية السياسية في ليبيا، واستعرضا جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب المسارات الحوارية الجارية، في إطار دعم التوافق الوطني وإنهاء حالة الانقسام السياسي.

وجدد الجانب التركي خلال اللقاء تأكيد موقف أنقرة الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، مع التشديد على دعم ما يقرره الليبيون بأنفسهم في مسار التحضير للانتخابات دون أي تدخلات خارجية، وفق ما ورد في اللقاء.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملفات التعاون الاقتصادي والتنموي، بما في ذلك استمرار الشركات التركية في المشاركة بمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية، إلى جانب الإشادة بدور شركة البترول التركية في مجال استكشاف النفط داخل ليبيا.

كما تم بحث ملفات التنسيق الأمني والعسكري، وتبادل الخبرات في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، بما يعزز التعاون الفني والإداري بين الجانبين.

وشهد اللقاء أيضًا مناقشة الترتيبات الدبلوماسية واللوجستية المتعلقة باستضافة ليبيا لأعمال قمة الشراكة التركية الأفريقية، المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التشاور بين طرابلس وأنقرة، وتعزيز التنسيق الثنائي في مختلف الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.