الباعور وسفير الصومال يبحثان «تعزيز الشراكة» بين البلدين

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى ليبيا عبد الفتاح شيخ أحمد، وذلك بمقر ديوان الوزارة، بمناسبة مباشرته مهامه الدبلوماسية الجديدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين ليبيا والصومال، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك عبر القنوات الدبلوماسية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، إلى جانب التحضير لعقد اجتماع اللجنة الليبية–الصومالية المشتركة في أقرب وقت ممكن.

كما تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لرئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، حمزة عبدي بري، إلى ليبيا، في خطوة يُنتظر أن تدعم مسار التعاون الثنائي وتفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان مواصلة التشاور والتنسيق المستمر، بما يعزز مستوى التعاون الثنائي ويرفعه إلى آفاق أوسع، ويسهم في دعم الاستقرار وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، من بينهم مدير إدارة الشؤون العربية ومسؤول ملف جمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار متابعة الملفات الدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك.