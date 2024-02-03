«الباعور» يبحث مع وزير الخارجية الجزائري آخر المستجدات السياسية

بحث المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، آخر مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية الراهنة.

وذكر المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، أن الجانبان جددا خلال لقائهما اليوم في مقر الوزارة، دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة في المسار السياسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار.

وأكد الجانبان على أهمية وعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وتطلعهما لتعزيز التعاون المشترك ودفعه نحو آفاق أرحب، بما فيها تفعيل عمل اللجان الـمشتركة في مختلف المجالات خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

هذا وجرى أيضا خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية الراهنة.

وبحسب الوزارة تأتي زيارة وزير خارجية جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة إلى ليبيا كمبعوث خاص محملا برسالة خطية إلى المجلس الرئاسي الليبي من قبل رئاسة الجمهورية الجزائرية.