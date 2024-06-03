الباعور وعطاف يبحثان مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية

بحث وزير الخارجية بالإنابة، في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر القمة الكورية_الأفريقية في سيول، آخر مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية الراهنة؛ وتكثيف جهود التنسيق والتشاور والدفع نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي.

وشارك الباعور، اليوم في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الأفريقية_الكورية والمزمع عقدها يومي 4 و 5 يونيو الجاري.

ويهدف هذا الاجتماع، إلى تعزيز العلاقات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بين كوريا والدول الأفريقية.