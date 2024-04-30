الباعور ونورلاند يبحثان عودة السفارة الأمريكية للعمل في طرابلس

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة الطاهر الباعور، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السيد ريتشارد نورلاند، والوفد المرافق له، آخر تطورات الوضع السياسي واستعراض علاقات التعاون ذات الاهتمام المتبادل.

وذكرت الوزارة في بيان على “فيسبوك” أن الجانبين ناقشا استئناف عمل السفارة من العاصمة طرابلس خلال المدة القادمة، إضافة إلى بحث القضايا المحلية والدولية ومنها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التنسيق المشترك، وبذل الجهود لخفض التصعيد.

وأكد الجانبان على أهمية العلاقات الليبية_الأمريكية، وتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، لدعم جهود السلام والاستقرار في البلاد، والعمل على إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.