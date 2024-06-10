الباعور يؤكد موقف ليبيا الداعم لإصلاح مجلس الأمن وإنصاف القارة الإفريقية

جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة، الطاهر الباعور، التأكيد على حرص ليبيا على دعم الجهود الأفريقية، لإبراز الدور المحوري لموقف الاتحاد الافريقي تجاه قضايا القارة، خاصة إصلاح مجلس الأمن الدولي، وفقا لتوافق أوزولويني – وإعلان سرت، وذلك في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية، أن الباعور شاراك اليوم الأثنين، في أعمال الدورة الحادية عشرة للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، المنعقد بالعاصمة الجزائرية.

وأعرب الباعور، في كلمته خلال الاجتماع عن أهمية تنسيق العمل الجماعي بما يحقق طموحات وتطلعات القارة الأفريقية.

يشار بأن الموقف الأفريقي الموحد بشان إصلاح مجلس الأمن الدولي، يتجسد في توافق “أوزولويني” بأحقية إفريقيا في الحصول علي العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وفي إعلان سرت الذي يمثل خطة عمل وينص على منح مقعدين دائمين وخمس مقاعد غير دائمة للقارة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي.

وكان الباعور، بحث خلال لقائه أمس الاحد على هامش قمة “لجنة العشرة C10” التابعة للاتحاد الأفريقي، والمعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف ،القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، وتكثيف جهود التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما بحث اللقاء، تفعيل لجنة الشؤون القنصلية بين البلدين، والتركيز على أهمية الانتظام في عقد لجنة الحدود ومتابعة تنفيذ النتائج المكلفة بها.

يذكر أن ليبيا عضو دائم في اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة العشرة (C-10)، والتي تم تأسيسها في عام 2005.