«الباعور» يبحث استعادة دور ليبيا الفاعل في القارة الإفريقية

بحث الطاهر الباعور المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، مع وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، القضايا الخاصة بدور الاتحاد الإفريقي “البارز والجاد” في حل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها ملف المصالحة الوطنية والدور الذي تقوم الكونغو والرئيس دينيس ساسو انغيسو، المكلف من مفوضية الاتحاد الأفريقي بملف الأزمة الليبية.

وبحسب المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية، فقد تناول اللقاء استعادة الدور الفاعل والمهم لليبيا في القارة، وإعادته إلى سابق عهده في معالجة قضايا وأزمات الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، والمساهمة في حل القضايا الإقليمية والدولية، إضافة لجملة من القضايا الهامة الأخرى.

وسلم الوزير الضيف للباعور رسالة خطية من رئيس الكونغو إلي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.