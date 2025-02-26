«الباعور» يبحث التحديات التي تواجه الوكالات الدولية

في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية ومدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط، رئيس اللجنة التوجيهية لإطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من موظفي وزارتي التخطيط والخارجية وديوان رئاسة الوزراء.

وناقش الاجتماع “التحديات التي تواجه تنفيذ إطار التنمية المستدامة مع الوكالات الدولية العاملة ضمنه، وتم الاتفاق على تحديد إجراءات فورية لمعالجة هذه التحديات”.

كما تم “بحث آليات عمل الوكالات الدولية التي تعمل خارج إطار الأمم المتحدة وتتداخل أنشطتها مع أهداف الإطار، مما يتسبب في ازدواجية الأعمال أثناء التنفيذ، وفي هذا الصدد، تم اقتراح إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين وزارتي التخطيط والخارجية، تحت إشراف رئاسة الوزراء، لضمان التكامل والتناسق في تنفيذ البرامج التنموية”.