الباعور يبحث القضايا المشتركة مع سفيري  روسيا وإيطاليا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مع السفير الروسي أيدار أغانين، الترتيبات اللازمة لاستئناف السفارة الروسية لممارسة عملها من العاصمة طرابلس.

وتطرق اللقاء إلي سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.

كما بحث الباعور مع سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا البريني، عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في شتي المجالات، حسب المكتب الإعلامي للوزارة.

و ذكر المكتب اللقاء يأتي لتعزيز فرص التعاون بما يتناسب مع المصالح المشتركة التي تخدم كلا البلدين.