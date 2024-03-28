«الباعور» يبحث تطوير آفاق التعاون مع مصر في مختلف المجالات

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بمقر الوزارة في طرابلس، القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى ليبيا تامر الحفني.



وفي مستهل اللقاء، رحب الباعور بالقائم بالأعمال في بلده الثاني ليبيا، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في عمله الجديد.

من جانبه عبر القائم بالأعمال عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال؛ مؤكدا حرص بلاده على توطيد وترسيخ العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على تطلع الجانبين إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.