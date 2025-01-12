«الباعور» يبحث تطوير العلاقات مع إيطاليا بمختلف المجالات

استقبل الطاهر الباعور وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية، ريكاردو جواريليا، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، وذلك على هامش حضوره حفل استئناف أول رحلة جوية مباشرة، بين روما وطرابلس بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، “سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.

وعبّر أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية، عن “رغبة الحكومة الإيطالية في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أهمية ليبيا لإيطاليا كشريك تربطها به علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية”.

هذا “وحضر اللقاء أبو بكر الطويل، مدير إدارة الشؤون الأوروبية والمكلف بملف إيطاليا حاتم عبد الواحد، وسفير إيطاليا المعتمد لدى ليبيا، جانلوكا ألبريتي، ونائبه ريكاردوفيلا”.