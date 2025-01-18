«الباعور» يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع تونس

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اتصالاً هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية محمد النفطي.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، بما يتماشى مع تطلعات الجانبين للعام 2025م.

كما اتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة وتعميق الشراكة الاستراتيجية، مع التأكيد على عقد لقاء ثنائي قريباً لتنسيق الرؤى وبحث أولويات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل بين البلدين الشقيقين.