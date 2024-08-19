«الباعور» يبحث تعزيز التعاون المشترك مع ألمانيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، وفدا ألمانياً برئاسة وزير الدولة لشؤون الهجرة بيرند كروسير، والوفد المرافق له، بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية عبد الرحمن خمادة، وسفير ليبيا المعتمد لدى ألمانيا جمال البرق، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة ليبيا رالف تراف.



وأفادت وزارة الخارجية الليبية بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة ليبيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الباعور بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً على حرص واستعداد وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدفع بهذه العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع في شتى المجالات، كما أشاد بالدور الهام الذي لعبته ألمانيا في دعم الجهود المبذولة لإيجاد تسوية عادلة للأزمة السياسية في ليبيا من خلال مؤتمرى برلين 1 و2، مرحباً بأي جهود دبلوماسية تبذل في هذا الصدد من قبل الحكومة الألمانية.

هذا وتركز اللقاء على مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية والجهود الليبية المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية الليبية المعنية من أجل معالجة هذا الملف.

وأشار إلى أهمية منتدى الهجرة عبر المتوسط TMMF الذي نظمته ليبيا في يوليو الماضي، موضحاً بأن ليبيا دولة عبور ولا تستطيع بمفردها أن تعالج ملف الهجرة غير الشرعية وما يصاحبه من ظواهر سلبية.

من جانبه قدم بيرند كروسير، الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبراً عن أمله في عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، كما أبدى استعداد بلاده فى التعاون مع ليبيا على المستوى الثنائي وعلى مستوى مفوضية الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم الدعم اللازم لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الوضع الأمني الصعب الذي تعاني منه بعض دول المنطقة وهو ما ترتب عليه زيادة في أعداد تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تضم مندوبين عن القطاعات المعنية بملف الهجرة غير الشرعية والمجالات الأمنية الأخرى في البلدين.