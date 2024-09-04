«الباعور» يبحث تعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي

أجرى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور مباحثات مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي طارق بن سالم، وذلك على هامش الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي المنعقدة في بكين. »



وأكد الطرفان خلال اللقاء، على تعزيز التعاون بين الدول المغاربية وأهمية تفعيل هياكل الاتحاد لخدمة شعوب المنطقة وذلك لتعزيز التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية.

يُذكر أن آخر قمة عُقِدت على مستوى قادة دول المغرب العربي كانت عام 1994 في تونس، بسبب ما واجهه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه من عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.

يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي وهو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.