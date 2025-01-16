«الباعور» يبحث تعزيز التعاون مع أمريكا بمختلف المجالات

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة ليبيا، السيد جيرمي برنت.

وتم خلال اللقاء “بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحة المحلية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”.

وأكد الباعور خلال اللقاء “دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود تعزيز المسار السياسي في البلاد، وأهمية تكاثف الجهود الوطنية والدولية لتحقيق تطلعاتنا في بناء دولة ديمقراطية مزدهرة”.

من جانبه، أعرب برنت، عن “دعم بلاده المستمر لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، بما يسهم في تحقيق رؤية الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل”.