«الباعور» يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات

التقى المُكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في جناح دولة ليبيا بمؤتمر تغير المناخ المنعقد في مدينة دبي، سفير دولة الإمارات العربية لدى ليبيا محمد الشامسي.



وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

كما قام الباعور رفقة السفير الإماراتي بجولة داخل أروقة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) والتعرف على مدينة “اكسبو دبي”.

وفي وقت سابق، شارك المُكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية الطاهر باعور رفقة السفير الليبي لدى الإمارات في افتتاح جناح دولة ليبيا على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد في مدينة دبي الإماراتية، حيث يقدم هذا الجناح دولة ليبيا كدولة منتجة للطاقة النظيفة.