«الباعور» يبحث تعزيز التعاون مع الجزائر بمختلف المجالات

أجرى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم، مع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.

وتناول الاتصال “تبادل التهاني بمناسبة حلول العام الجديد، حيث عبّر الباعور، عن أطيب تمنياته للشعب الجزائري بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا والجزائر”.

من جانبه، أعرب أحمد عطاف، “عن تمنياته للشعب الليبي بالسلام والاستقرار، مؤكداً حرص الجزائر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين”.

وأكد الجانبان خلال الاتصال “أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لدعم القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهارا”ً.