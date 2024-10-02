«الباعور» يبحث تعزيز التعاون مع السعودية

التقى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور مع نائب وزير خارجيه المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك على هامش مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس كلوديا شينباوم باردو رئيسة جمهورية المكسيك.



وأفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية، بأن اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك؛ كما ناقشا الوضع الراهن في فلسطين والتطورات الجاريه في لبنان.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على استمرار التنسيق والتشاور والحفاظ على الرأي العربي الموحد في كل المحافل الدولية.