«الباعور» يبحث تعزيز التعاون مع العراق بمختلف المجالات

جرت مكالمة هاتفية، بين الطاهر الباعور وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية، مع الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة.

وتناولت المكالمة “سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والعراق في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مع التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة في المستقبل”.

والتباحث “بشأن الترتيبات الخاصة بعقد اجتماعات اللجنة الليبية– العراقية المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين الجانبين”.

وفي الشأن الإقليمي، “بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث جدّدا التأكيد على الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد العسكري وضمان حماية المدنيين، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، إلى جانب دعم كافة المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية”.

كما تم التطرّق إلى القمّة العربية المرتقبة في جمهورية العراق خلال شهر مايو المقبل، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور لضمان نجاح القمة وتعزيز العمل العربي المشترك.