«الباعور» يبحث تعزيز التعاون مع اليابان بمختلف المجالات

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير دولة اليابان لدى ليبيا؛ لبحث تطوير العلاقات الثنائية والعمل على تأسيس لجان مشتركة وتفعيل آفاق التعاون بين البلدين، وذلك للاستفادة من خبرة اليابان في مختلف المجالات خاصة في الصحة؛ الطاقة والتنمية المستدامة.

وتم “التأكيد على رغبة الجانب الليبي في رفع مستوى علاقات الثنائية، بما في ذلك عودة فتح القسم القنصلي الياباني في ليبيا وذلك تسهيلاً لإجراءات إصدار التأشيرات، للطلبة والدبلوماسيين ورجال الأعمال الليبين”.

وأكد “الطاهر الباعور”، “على حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز التعاون مع دولة اليابان في مختلف المجالات، مشيدًا بجهودهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا”.