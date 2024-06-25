«الباعور» يبحث تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي

عقد وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في طرابلس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو.



وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فإن اللقاء يأتي في إطار التجهيزات والاستعدادت الجارية لعقد مؤتمر حول الهجرة في طرابلس الفترة القريبة القادمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية وأهمية العمل على هذا الملف مع الجانب الليبي إقليميا ودولياً، تجاه مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم الجهود في تأمين الحدود.

كما تناول اللقاء سبل تفعيل آفاق التعاون والتنسيق بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات؛ دعماً لتعزيز الاستقرار في البلاد.