«الباعور» يبحث تعزيز العلاقات مع أمريكا بمختلف المجالات

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، المبعوث الأمريكي الخاص إلى دولة ليبيا “ريتشارد نورلاند” والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا “جيرمي برنت”.

وبحث اللقاء، “أبرز التطورات ومستجدات الأوضاع السياسية المحلية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأكد الجانبان “على دعمهم لجهود البعثة الأممية، وصولا إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي في انتهاء المراحل الانتقالية و التوجه إلى انتخابات حرة نزيهة تنهي الانقسام السياسي ،وأيضا العمل على استدامة الأمن والاستقرار الذي تحقق في ظل حكومة الوحدة الوطنية”.

هذا “وحضر اللقاء مدير إدارة شؤون الأمريكتين أبوبكر أحمد بن سعود”.