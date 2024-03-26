«الباعور» يبحث تقديم التسهيلات لاستئناف عمل السفارة الصربية

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، سفير صربيا الجديد لدى ليبيا دارقان تودوروفيك.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم استعراض العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما بحث اللقاء آفاق التعاون المشترك وتعزيزه وتطويره في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وسبل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستئناف عمل السفارة الصربية من العاصمة طرابلس الأيام القادمة.