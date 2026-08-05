الباعور يبحث مع الاتحاد الأوروبي «تعزيز التعاون» المشترك

بحث وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين طرابلس والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، إن اللقاء عقد في ديوان الوزارة بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية أبوبكر الطويل، ورئيس قسم الاتحاد الأوروبي بالإدارة مصعب حمزة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وآليات تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

كما أطلع الطاهر الباعور السفير الأوروبي على آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم مسار العملية السياسية بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودعم العلاقات المستقبلية بين الجانبين.